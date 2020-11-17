Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Наполи сдал положительный тест на COVID-19
Как вы догадались, в расположении сборной
Очередной игрок заболел коронавирусом. На этот раз, пришла очередь Эльсеида Хюсая.
Пресс-служба "Наполи" сообщила, что защитник сдал положительный тест в расположении сборной Албании. Он не сыграет против Беларуси и останется на родине, чтобы отсидеть самоизоляцию.
In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020
Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa
В этом сезоне на счету Хюсая семь матчей и одна голевая передач.
Популярное сейчас
- Сборная Украины отправлена на карантин. Решение по поводу матча - за УЕФА
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Украина объявила заявку на матч со Швейцарией
- Сalciomercato: Милан следит за Миколенко, Динамо просит 15 миллионов евро
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО