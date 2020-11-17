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Защитник Наполи сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Как вы догадались, в расположении сборной

Защитник Наполи сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Очередной игрок заболел коронавирусом. На этот раз, пришла очередь Эльсеида Хюсая.

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Пресс-служба "Наполи" сообщила, что защитник сдал положительный тест в расположении сборной Албании. Он не сыграет против Беларуси и останется на родине, чтобы отсидеть самоизоляцию.

В этом сезоне на счету Хюсая семь матчей и одна голевая передач.

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В статье: Албания Наполи (Неаполь) Эльсеид Хюсай коронавирус
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