Защитник Наполи сдал положительный тест на COVID-19

Очередной игрок заболел коронавирусом. На этот раз, пришла очередь Эльсеида Хюсая.

Пресс-служба "Наполи" сообщила, что защитник сдал положительный тест в расположении сборной Албании. Он не сыграет против Беларуси и останется на родине, чтобы отсидеть самоизоляцию.

In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj.

Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. pic.twitter.com/1S83Tp9hNa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020

В этом сезоне на счету Хюсая семь матчей и одна голевая передач.