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Президент Ювентуса: Мы переписываем историю – Роналду забивает по 50 голов, Буффон уже в учебниках

Италия
(1 голосов)

Громкое заявление?

Президент Ювентуса: Мы переписываем историю – Роналду забивает по 50 голов, Буффон уже в учебниках
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Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли пообщался с журналистами и рассказал, что думает о выступлениях своей команды. Цитирует Андреа сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"То, как мы переписывали историю и постоянно стремились к самосовершенствованию, – это радость для болельщиков клуба. Назначение Пирло – это такой же шаг к другой философии, как и было с Сарри. "Ювентус" обладает уникальной ДНК, наш боевой дух уступает только нашей воле к победе".

"Роналду забивает по 50 голов во всех чемпионатах, где выступает, Буффон уже входит в учебники по истории с наибольшим количеством матчей в лиге. Мы верим, что благодаря энтузиазму, решимости и работе мы решим все проблемы, которые возникнут в ближайшее время. Болеть за "Ювентус" – это значит быть сильнейшим".

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В статье: Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
18.11.2020 в 12:59
Аньелли тоже гей?
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El_Matador_73 (Одесса)
18.11.2020 в 12:53
Чел пишет из другой реальности, видимо. Где такое можно купить?
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