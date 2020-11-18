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Президент Ювентуса: Мы переписываем историю – Роналду забивает по 50 голов, Буффон уже в учебниках
Громкое заявление?
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли пообщался с журналистами и рассказал, что думает о выступлениях своей команды. Цитирует Андреа сайт Джанлуки Ди Марцио.
"То, как мы переписывали историю и постоянно стремились к самосовершенствованию, – это радость для болельщиков клуба. Назначение Пирло – это такой же шаг к другой философии, как и было с Сарри. "Ювентус" обладает уникальной ДНК, наш боевой дух уступает только нашей воле к победе".
"Роналду забивает по 50 голов во всех чемпионатах, где выступает, Буффон уже входит в учебники по истории с наибольшим количеством матчей в лиге. Мы верим, что благодаря энтузиазму, решимости и работе мы решим все проблемы, которые возникнут в ближайшее время. Болеть за "Ювентус" – это значит быть сильнейшим".
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