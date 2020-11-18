Президент Ювентуса: Мы переписываем историю – Роналду забивает по 50 голов, Буффон уже в учебниках

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли пообщался с журналистами и рассказал, что думает о выступлениях своей команды. Цитирует Андреа сайт Джанлуки Ди Марцио.

"То, как мы переписывали историю и постоянно стремились к самосовершенствованию, – это радость для болельщиков клуба. Назначение Пирло – это такой же шаг к другой философии, как и было с Сарри. "Ювентус" обладает уникальной ДНК, наш боевой дух уступает только нашей воле к победе".