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Тьягу Пинту стал новым генеральным директором Ромы
Пополнение в команде Фонсеки
Итальянская "Рома" объявила имя нового генерального директора. Им стал португалец Тьягу Пинту.
Новую должность он займет первого января 2021-го. До этого, Пинту занимал аналогичную должность в "Бенфике". Пинту работал в структуре португальцов с 2012-го года.
Tiago Pinto sarà il nuovo General Manager, Football dell’#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) November 18, 2020
Clicca qui per leggere la notizia https://t.co/xY32Jtfny3 pic.twitter.com/5KRi2ZJ4eq
Напомним, что "Рому" также возглавляет португальский тренер Паулу Фонсека.
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