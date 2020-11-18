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Тьягу Пинту стал новым генеральным директором Ромы

Италия
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Пополнение в команде Фонсеки

Тьягу Пинту стал новым генеральным директором Ромы
UA-Футбол
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Итальянская "Рома" объявила имя нового генерального директора. Им стал португалец Тьягу Пинту.

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Новую должность он займет первого января 2021-го. До этого, Пинту занимал аналогичную должность в "Бенфике". Пинту работал в структуре португальцов с 2012-го года.

Напомним, что "Рому" также возглавляет португальский тренер Паулу Фонсека.

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В статье: Рома (Рим) Тьягу Пинту
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