Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что случилось с Балотелли и куда он пропал
Свежее видео от Фолстена
Итальянский футболист Марио Балотелли давно не появлялся на экранах наших мониторов. Даже если коронавирусом заразится весь состав сборной Италии, больше никого не будет и право пяти замен будет внедрено, Балотелли все равно останется за бортом. Почему? В спорте важна дисциплина, а не твой внешний вид и опальное поведение.
Все помнят выходки Балотелли, приколы и смешные моменты, а также драку Балотелли с Манчини. Если нет, вам срочно нужно посмотреть новый ролик Фолстена. Кроме всего этого вы узнаете, что случилось с Балотелли, куда, почему и зачем он пропал. А также поймете, почему лучшие моменты Балотелли в футболе уже прошли и что было дальше с футболистом, который не смог надеть манишку.
Популярное сейчас
- Сине-желтые отправляются из Швейцарии в Украину, Нати распустили свою команду еще вчера
- Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации
- Результат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина
- Малиновского доставили в Италию на спецавто и поместили в полную изоляцию
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО