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Что случилось с Балотелли и куда он пропал

Италия
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Свежее видео от Фолстена

Что случилось с Балотелли и куда он пропал
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский футболист Марио Балотелли давно не появлялся на экранах наших мониторов. Даже если коронавирусом заразится весь состав сборной Италии, больше никого не будет и право пяти замен будет внедрено, Балотелли все равно останется за бортом. Почему? В спорте важна дисциплина, а не твой внешний вид и опальное поведение.

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Все помнят выходки Балотелли, приколы и смешные моменты, а также драку Балотелли с Манчини. Если нет, вам срочно нужно посмотреть новый ролик Фолстена. Кроме всего этого вы узнаете, что случилось с Балотелли, куда, почему и зачем он пропал. А также поймете, почему лучшие моменты Балотелли в футболе уже прошли и что было дальше с футболистом, который не смог надеть манишку.

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В статье: Марио Балотелли
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