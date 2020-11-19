Италия
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Бакайоко приступил к тренировкам с Наполи
У игрока была лихорадка
Полузащитник "Наполи" Темуе Бакайоко возобновил тренировки с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний француз восстановился после лихорадки и вернулся к тренировкам перед матчем чемпионата Италии против "Милана". Форвард неаполитанцев Виктор Осимхен тренировался индивидуально.
В текущем сезоне Бакайоко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
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