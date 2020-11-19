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Бакайоко приступил к тренировкам с Наполи

Италия
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У игрока была лихорадка

Бакайоко приступил к тренировкам с Наполи
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Полузащитник "Наполи" Темуе Бакайоко возобновил тренировки с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний француз восстановился после лихорадки и вернулся к тренировкам перед матчем чемпионата Италии против "Милана". Форвард неаполитанцев Виктор Осимхен тренировался индивидуально.

В текущем сезоне Бакайоко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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В статье: Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко
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