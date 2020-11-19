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Эдин Джеко сыграет в матче с Наполи
Фонсека, скорее всего, сможет рассчитывать на игрока
Форвард "Ромы" Эдин Джеко должен вернуться в строй до матча против "Наполи", сообщает Football Italia. Перед перерывом на матчи сборных футболист сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустил поединки сборной Боснии и Герцеговины в Лиге наций.
Несколько дней назад Джеко снова сдал положительный тест на COVID-19. Это делает невозможным его участие в воскресном матче против "Пармы". Но римляне ожидают, что 34-летний нападающий сможет принять участие в поединке против "Наполи". Этот матч состоится 29 ноября.
В текущем сезоне Джеко сыграл 7 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.
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