Эдин Джеко сыграет в матче с Наполи

Форвард "Ромы" Эдин Джеко должен вернуться в строй до матча против "Наполи", сообщает Football Italia. Перед перерывом на матчи сборных футболист сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустил поединки сборной Боснии и Герцеговины в Лиге наций.

Несколько дней назад Джеко снова сдал положительный тест на COVID-19. Это делает невозможным его участие в воскресном матче против "Пармы". Но римляне ожидают, что 34-летний нападающий сможет принять участие в поединке против "Наполи". Этот матч состоится 29 ноября.

В текущем сезоне Джеко сыграл 7 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.