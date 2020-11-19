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Опытный вратарь и молодой центрбек. Интер ведет переговоры о новом контракте с двумя игроками

Италия
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Ждут новых подписей в ближайшее время

Опытный вратарь и молодой центрбек. Интер ведет переговоры о новом контракте с двумя игроками
UA-Футбол
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Миланский "Интер" надеется в ближайшее время продлить контракт с двумя футболистами.

По данным Tuttomercatoweb, в ближайшее время подпись в новой сделке поставит Самир Хандович. Текущая сделка истекает в 2022-м году, но стороны хотят её продлить на еще один год.

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Тот же источник уверяет, что также с Алессандро Бастони ведутся переговоры. Молодой центрбек давно стал ключевым исполнителем в команде Конте и ему будет предложен контракт до 2025-го.

Ранее сообщалось, что "Интер" рассматривает вариант подписания Малиновского.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) Алессандро Бастони
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