Не пропустил от Баджо и Веа. 25 лет назад Буффон дебютировал в Серии А

Джанлуиджи Буффон - живая легенда итальянского футбола и один из лучших вратарей 21-го века. Для многих он ассоциируется с "Ювентусом", но свою карьеру начинал в "Парме". Именно за этот клуб он дебютировал в Серии А, 19-го ноября 1995-го года.

Тогда 17-летний Буффон вышел на матч против "Милана", в составе которого было большое количество мировых звезд. За "россонери" играли два обладателя Золотого мяча - Роберто Баджо и Джордж Веа.

Однако Буффон смог не пропустить, и матч завершился со счетом 0:0. С того времени, Джиджи провел в Серии А 689 игр и десять раз завоевывал Скудетто.

