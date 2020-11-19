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Не пропустил от Баджо и Веа. 25 лет назад Буффон дебютировал в Серии А

Италия
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Ему было всего 17

Не пропустил от Баджо и Веа. 25 лет назад Буффон дебютировал в Серии А
UA-Футбол
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Джанлуиджи Буффон - живая легенда итальянского футбола и один из лучших вратарей 21-го века. Для многих он ассоциируется с "Ювентусом", но свою карьеру начинал в "Парме". Именно за этот клуб он дебютировал в Серии А, 19-го ноября 1995-го года.

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Тогда 17-летний Буффон вышел на матч против "Милана", в составе которого было большое количество мировых звезд. За "россонери" играли два обладателя Золотого мяча - Роберто Баджо и Джордж Веа.

Однако Буффон смог не пропустить, и матч завершился со счетом 0:0. С того времени, Джиджи провел в Серии А 689 игр и десять раз завоевывал Скудетто.

Буффон до сих пор играет за "Ювентус", а его контракт заканчивается летом следующего года.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Милан Парма
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