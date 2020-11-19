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Не пропустил от Баджо и Веа. 25 лет назад Буффон дебютировал в Серии А
Ему было всего 17
Джанлуиджи Буффон - живая легенда итальянского футбола и один из лучших вратарей 21-го века. Для многих он ассоциируется с "Ювентусом", но свою карьеру начинал в "Парме". Именно за этот клуб он дебютировал в Серии А, 19-го ноября 1995-го года.
Тогда 17-летний Буффон вышел на матч против "Милана", в составе которого было большое количество мировых звезд. За "россонери" играли два обладателя Золотого мяча - Роберто Баджо и Джордж Веа.
19/11/95— My Greatest 11 (@MyGreatest11) November 19, 2020
Parma vs AC Milan
“17 Year Old Buffon’s Serie A Debut” pic.twitter.com/6zDA3Kdw8B
Однако Буффон смог не пропустить, и матч завершился со счетом 0:0. С того времени, Джиджи провел в Серии А 689 игр и десять раз завоевывал Скудетто.
???? 25 years ago today— FIFA.com (@FIFAcom) November 19, 2020
???? Gianluigi Buffon made his Serie A debut for Parma against AC Milan
????♂️ 'Superman' has gone on to win 10 league titles with Juventus & became the first recipient of The Best FIFA Men's Goalkeeper Award in 2017#TBT | @juventusfcen | @SerieA_EN pic.twitter.com/OAsYFXxAkr
Буффон до сих пор играет за "Ювентус", а его контракт заканчивается летом следующего года.
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