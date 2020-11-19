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Рома готова продлить контракт с Фонсекой, если клуб выйдет в Лигу Чемпионов
Всего одно условие
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может получить новый контракт от руководства. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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Текущая сделка рассчитана до лета 2021-го года, однако также есть опция продления на один год. Она осуществится, если "Рома" в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Именно такая задача стоит перед португальцем.
Фонсека работает с "Ромой" с 2019-го. В прошедшем сезоне "волки" заняли пятое место.
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