Рома готова продлить контракт с Фонсекой, если клуб выйдет в Лигу Чемпионов

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может получить новый контракт от руководства. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Текущая сделка рассчитана до лета 2021-го года, однако также есть опция продления на один год. Она осуществится, если "Рома" в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов. Именно такая задача стоит перед португальцем.

Фонсека работает с "Ромой" с 2019-го. В прошедшем сезоне "волки" заняли пятое место.