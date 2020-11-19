Кьеза и Дибала вернулись в общую группу в Ювентуса

Итальянский "Ювентус" продолжает готовиться к возобновлению сезона.

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Сегодня Пирло ожидали очень хорошие новости - в общую группу вернулись два игрока. Вместе со всеми к матчам готовятся Федерико Кьеза и Пауло Дибала.

#Juventus: #Dybala e #Chiesa recuperati, entrambi oggi hanno lavorato in gruppo durante l’intera seduta ????⚪️⚫️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 19, 2020

Отметим, что в субботу туринский клуб сыграет против "Кальяри".