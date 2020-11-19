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Кьеза и Дибала вернулись в общую группу в Ювентуса

Италия
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Пирло будет рад

Кьеза и Дибала вернулись в общую группу в Ювентуса
UA-Футбол
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Итальянский "Ювентус" продолжает готовиться к возобновлению сезона.

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Сегодня Пирло ожидали очень хорошие новости - в общую группу вернулись два игрока. Вместе со всеми к матчам готовятся Федерико Кьеза и Пауло Дибала.

Отметим, что в субботу туринский клуб сыграет против "Кальяри".

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Федерико Кьеза
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