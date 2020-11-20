Лукаку: Я хочу помочь Эриксену, у Кристиана есть все данные, но сначала нужно выучить итальянский

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал адаптацию датского полузащитника Кристиана Эриксена в стане "нерадзурри". Цитирует бельгийца сайт Джанлуки Ди Марцио.

"У Эриксена есть все данные, чтобы стать топ-игроком в Серии А. Я хочу помочь ему, но сначала он должен выучить итальянский язык. Я мгновенно привык к новой реальности после перехода, но, возможно, ему нужно больше времени".