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Лукаку: Я хочу помочь Эриксену, у Кристиана есть все данные, но сначала нужно выучить итальянский

Италия
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Ромелу на связи

Лукаку: Я хочу помочь Эриксену, у Кристиана есть все данные, но сначала нужно выучить итальянский
Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал адаптацию датского полузащитника Кристиана Эриксена в стане "нерадзурри". Цитирует бельгийца сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"У Эриксена есть все данные, чтобы стать топ-игроком в Серии А. Я хочу помочь ему, но сначала он должен выучить итальянский язык. Я мгновенно привык к новой реальности после перехода, но, возможно, ему нужно больше времени".

"Я уверен, что когда он освоит итальянский, то ему во всем будет легче. Как только он станет больше общаться с тренером и одноклубниками, то сможет вносить больший вклад в действия команды на поле".

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В статье: Кристиан Эриксен Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан)
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Источник:
Di Marzio

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