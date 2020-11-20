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Лукаку: Я хочу помочь Эриксену, у Кристиана есть все данные, но сначала нужно выучить итальянский
Ромелу на связи
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал адаптацию датского полузащитника Кристиана Эриксена в стане "нерадзурри". Цитирует бельгийца сайт Джанлуки Ди Марцио.
"У Эриксена есть все данные, чтобы стать топ-игроком в Серии А. Я хочу помочь ему, но сначала он должен выучить итальянский язык. Я мгновенно привык к новой реальности после перехода, но, возможно, ему нужно больше времени".
"Я уверен, что когда он освоит итальянский, то ему во всем будет легче. Как только он станет больше общаться с тренером и одноклубниками, то сможет вносить больший вклад в действия команды на поле".
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