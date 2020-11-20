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16-летний сын Фабио Каннаваро присоединился к Лацио

Италия
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Папа за римские клубы не выступал

16-летний сын Фабио Каннаваро присоединился к Лацио
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"Лацио" объявил о подписании трудового договора с полузащитником Андреа Каннаваро – сыном экс-защитника национальной сборной Италии Фабио Каннаваро.

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16-летний итальянский хавбек будет выступать за юношескую команду "орлов" (тренер – Марко Альбони). Отметим, что ранее Каннаваро-младший защищал цвета юношей из "Гуанчжоу Эвергранд". Первую команду китайского клуба возглавляет его отец.

Напомним, Фабио Каннаваро защищал цвета "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", "Реала" и "Аль-Ахли". В составе "Скуадра Адзурры" он становился чемпионом мира (2006).

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В статье: Фабио Каннаваро Лацио (Рим)
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Источник:
Lazio

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