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16-летний сын Фабио Каннаваро присоединился к Лацио
Папа за римские клубы не выступал
"Лацио" объявил о подписании трудового договора с полузащитником Андреа Каннаваро – сыном экс-защитника национальной сборной Италии Фабио Каннаваро.
16-летний итальянский хавбек будет выступать за юношескую команду "орлов" (тренер – Марко Альбони). Отметим, что ранее Каннаваро-младший защищал цвета юношей из "Гуанчжоу Эвергранд". Первую команду китайского клуба возглавляет его отец.
#SettoreGiovanile ⚪️????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 18, 2020
???? Andrea #Cannavaro è un nuovo calciatore biancoceleste!
➡️ https://t.co/bvChoRha0m pic.twitter.com/BAVoBYVp9O
Напомним, Фабио Каннаваро защищал цвета "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", "Реала" и "Аль-Ахли". В составе "Скуадра Адзурры" он становился чемпионом мира (2006).
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