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Ни за какие деньги? Интер отказал Манчестер Сити в приобретении талантливого защитника
Этот парень останется в Милане
"Интер" мог принять предложение "Манчестер Сити" по поводу трансфера Алессандро Бастони. По информации Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, "горожане" предлагали боссам "нерадзурри" 50 миллионов евро.
Как сообщает источник, миланцы вообще не хотят продавать 21-летнего перспективного защитника. Напомним, Бастони переехал в Милан из "Аталанты" 3 года назад за 31 миллион евро.
Он играл в аренде за "Парму" в сезоне 2017/18, а затем вернулся в "Интер" в первый сезон Антонио Конте в клубе. 11 ноября он дебютировал за сборную Италии в матче против Эстонии. Контракт Бастони истекает в 2023 году, "нерадзурри" уже работают над продлением соглашения.
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