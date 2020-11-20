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Ни за какие деньги? Интер отказал Манчестер Сити в приобретении талантливого защитника

Италия
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Этот парень останется в Милане

Ни за какие деньги? Интер отказал Манчестер Сити в приобретении талантливого защитника
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"Интер" мог принять предложение "Манчестер Сити" по поводу трансфера Алессандро Бастони. По информации Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport, "горожане" предлагали боссам "нерадзурри" 50 миллионов евро.

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Как сообщает источник, миланцы вообще не хотят продавать 21-летнего перспективного защитника. Напомним, Бастони переехал в Милан из "Аталанты" 3 года назад за 31 миллион евро.

Он играл в аренде за "Парму" в сезоне 2017/18, а затем вернулся в "Интер" в первый сезон Антонио Конте в клубе. 11 ноября он дебютировал за сборную Италии в матче против Эстонии. Контракт Бастони истекает в 2023 году, "нерадзурри" уже работают над продлением соглашения.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Алессандро Бастони
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Источник:
Football Italia

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