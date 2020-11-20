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Годин сдал позитивный тест на COVID-19

Италия
(1 голосов)

Игрок ушел на самоизоляцию

Годин сдал позитивный тест на COVID-19
Новина українською

Защитник "Кальяри" Диего Годин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

34-летний уругваец вернулся из расположения сборной в четверг, не вступал в контакт с футболистами и представителями команды. Сейчас он находится на самоизоляции.

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В сезоне-2020/21 Годин провел 5 матчей за "Кальяри", на его счету 1 гол.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Диего Годин Кальяри коронавирус
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.11.2020 в 16:28
поначалу подумал что Льоша Годин заболел)
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