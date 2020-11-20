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Джеко пропустит матч с Пармой из-за коронавируса
Игрок снова пройдет тестирование
Форвард "Ромы" Эдин Джеко вновь сдал положительный тест на COVID-19, сообщает ANSA. Ранее он сообщил о выявившем у него вирус тесте в соцсетях. Это произошло 6 ноября.
Боснийцу вновь предстоит пройти тестирование сегодня, но даже в случае отрицательного теста он не сможет сыграть против "Пармы" в восьмом туре Серии А. Эта игра состоится 22 ноября.
34-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за "Рому" и забил три мяча при одной голевой передаче.
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