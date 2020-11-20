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Ювентус поборется с Миланом за защитника молодежной сборной Португалии
Очередной талант из Лиссабона
Туринский "Ювентус" готов вступить в борьбу за талантливого Нуну Мендеша.
По данным A Bola, его кандидатуру лоббирует спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Пока что "зебр" опережает "Милан", который уже вступал в диалог со "Спортингом". Трансфер может состоятся летом.
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Мендеш - 18-летний левый защитник "Спортинга" и молодежной сборной Португалии. Клаусула в его контракте равна 70 миллионам евро. В текущем сезоне он отыграл семь матчей.
Отметим, что также "Юве" хочет летом подписать
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zabo57
20.11.2020 в 19:35
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