Ювентус поборется с Миланом за защитника молодежной сборной Португалии

Туринский "Ювентус" готов вступить в борьбу за талантливого Нуну Мендеша.

По данным A Bola, его кандидатуру лоббирует спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Пока что "зебр" опережает "Милан", который уже вступал в диалог со "Спортингом". Трансфер может состоятся летом.

Мендеш - 18-летний левый защитник "Спортинга" и молодежной сборной Португалии. Клаусула в его контракте равна 70 миллионам евро. В текущем сезоне он отыграл семь матчей.