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Ювентус поборется с Миланом за защитника молодежной сборной Португалии

Италия
(1 голосов)

Очередной талант из Лиссабона

Ювентус поборется с Миланом за защитника молодежной сборной Португалии
UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" готов вступить в борьбу за талантливого Нуну Мендеша.

По данным A Bola, его кандидатуру лоббирует спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Пока что "зебр" опережает "Милан", который уже вступал в диалог со "Спортингом". Трансфер может состоятся летом.

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Мендеш - 18-летний левый защитник "Спортинга" и молодежной сборной Португалии. Клаусула в его контракте равна 70 миллионам евро. В текущем сезоне он отыграл семь матчей.

Отметим, что также "Юве" хочет летом подписать лидера "Милана".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Милан Нуну Мендеш
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Комментарии (1)
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zabo57
20.11.2020 в 19:35
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