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Осталось меньше года. Милан готовит первое предложение для Доннаруммы

Италия
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Летом у вратаря закончится контракт

Осталось меньше года. Милан готовит первое предложение для Доннаруммы
UA-Футбол
Новина українською

Уже в ближайшее время "Милан" будет готов начать переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Пока что стороны еще не садились за стол переговоров, а контракт вратаря заканчивается летом 2021-го года. Джанлуиджи будет предложена трехлетняя сделка.

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Доннарумма играет за первую команду "Милана" с 2015-го года. Всего за это время он выходил на поле 214 раз и пропустил 223 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов.

Интерес к голкиперу ранее проявлял "Ювентус".

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма
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