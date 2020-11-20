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Осталось меньше года. Милан готовит первое предложение для Доннаруммы
Летом у вратаря закончится контракт
Уже в ближайшее время "Милан" будет готов начать переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Пока что стороны еще не садились за стол переговоров, а контракт вратаря заканчивается летом 2021-го года. Джанлуиджи будет предложена трехлетняя сделка.
Доннарумма играет за первую команду "Милана" с 2015-го года. Всего за это время он выходил на поле 214 раз и пропустил 223 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов.
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