Ровно через два месяца. Определилась дата матча за Суперкубок Италии

В матче за суперкубок Италии совсем скоро сыграют "Ювентус" и "Наполи". Официально определилась дата будущего матча.

Представители севера и юга разыграют трофей 20-го января 2021-го года. Сам матч будет проходить на домашнем стадионе "Сассуоло" под названием "Мапеи".

???? OFFICIAL | The #SuperCoppaItaliana vs. @en_sscnapoli will be played on Wednesday 20 January 2021 in Reggio Emilia ????????????#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/GLn611tGG0