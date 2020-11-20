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Ровно через два месяца. Определилась дата матча за Суперкубок Италии

Италия
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Дерби севера и юга

Ровно через два месяца. Определилась дата матча за Суперкубок Италии
UA-Футбол
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В матче за суперкубок Италии совсем скоро сыграют "Ювентус" и "Наполи". Официально определилась дата будущего матча.

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Представители севера и юга разыграют трофей 20-го января 2021-го года. Сам матч будет проходить на домашнем стадионе "Сассуоло" под названием "Мапеи".

Отметим, что действующий обладатель трофея - "Лацио".

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Наполи
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