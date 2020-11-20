Италия
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Ровно через два месяца. Определилась дата матча за Суперкубок Италии
Дерби севера и юга
В матче за суперкубок Италии совсем скоро сыграют "Ювентус" и "Наполи". Официально определилась дата будущего матча.
Представители севера и юга разыграют трофей 20-го января 2021-го года. Сам матч будет проходить на домашнем стадионе "Сассуоло" под названием "Мапеи".
???? OFFICIAL | The #SuperCoppaItaliana vs. @en_sscnapoli will be played on Wednesday 20 January 2021 in Reggio Emilia ????????????#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/GLn611tGG0— JuventusFC (@juventusfcen) November 20, 2020
Отметим, что действующий обладатель трофея - "Лацио".
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