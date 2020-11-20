Пирло: Период адаптации закончился - теперь я хочу видеть другой настрой команды

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию накануне матча Серии А против "Кальяри".

"Нас ждет фундаментальная игра. У нас был простой из-за матча сборных, но нам нужен результат. Период адаптации закончен - до Рождества нас ждут десять важнейших матчей. С завтрашнего дня я хочу видеть другой настрой команды.

Де Лигт и Сандро? Они вернулись в строй. Матейс получил разрешение от врачей и сможет завтра сыграть. Алексу нужно чуть больше времени, но при надобности он также выйдет на поле", - заявил итальянский наставник.

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Напомним, что Пирло начал тренировать "Ювентус" перед стартом сезона. Сейчас туринцы идут четвертыми в Серии А и вторыми в группе ЛЧ.