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Пирло: Период адаптации закончился - теперь я хочу видеть другой настрой команды

Италия
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Интересное заявление

Пирло: Период адаптации закончился - теперь я хочу видеть другой настрой команды
UA-Футбол
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию накануне матча Серии А против "Кальяри".

"Нас ждет фундаментальная игра. У нас был простой из-за матча сборных, но нам нужен результат. Период адаптации закончен - до Рождества нас ждут десять важнейших матчей. С завтрашнего дня я хочу видеть другой настрой команды.

Де Лигт и Сандро? Они вернулись в строй. Матейс получил разрешение от врачей и сможет завтра сыграть. Алексу нужно чуть больше времени, но при надобности он также выйдет на поле", - заявил итальянский наставник.

Читайте такжеДе Лигт и Сандро вернулись в общую группу Ювентуса

Напомним, что Пирло начал тренировать "Ювентус" перед стартом сезона. Сейчас туринцы идут четвертыми в Серии А и вторыми в группе ЛЧ.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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