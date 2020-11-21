Интер может обменять Эриксена на Фреда

"Интер" надеется найти новый клуб для Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Датчанин так и не стал своим в стане "нерадзурри" за год, проведенный в миланском клубе, и Антонио Конте уже поставил крест на его будущем в команде.

По информации Corriere dello Sport, "Интер" рассматривает вариант с обменом Эриксена на Фреда ("МЮ"), Гранита Джаку ("Арсенал") или Леандро Паредеса ("ПСЖ").

Сам Эриксен желает вернуться в АПЛ, однако готов рассмотреть и вариант с переездом в Лигу 1.