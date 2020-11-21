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Интер может обменять Эриксена на Фреда
Кристиан оказался не нужен Антонио Конте
"Интер" надеется найти новый клуб для Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.
Датчанин так и не стал своим в стане "нерадзурри" за год, проведенный в миланском клубе, и Антонио Конте уже поставил крест на его будущем в команде.
По информации Corriere dello Sport, "Интер" рассматривает вариант с обменом Эриксена на Фреда ("МЮ"), Гранита Джаку ("Арсенал") или Леандро Паредеса ("ПСЖ").
Сам Эриксен желает вернуться в АПЛ, однако готов рассмотреть и вариант с переездом в Лигу 1.
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