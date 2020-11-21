Серия А. Лацио побеждает в дождевом Кротоне

Кротоне. "Эцио Шида"

: Иммобиле 21, Корреа 58

": Кордас, Магальян, Марроне, Куомо, Рисполи (П. Перейра 46), Бенали, Петриччионе (Драгуш 68), Вулич (Ривьер 79), Реца, Мессиас, Симы

": Рейна, Патрик (Худт 79), Ачерби, Раду, Лаццари, Пароло (Акпа-Акпро 46), Лейва, Луис Альберто, Фарес (Марушич 46), Корреа (Кайседо 62), Иммобиле (А. Перейра 75)

: Рисполи 10, Марроне 25, Куомо 56 - Фарес 26, Пароло 45, Лейва 86, Луис Альберто 90

Город Кротоне залило дождём. Некоторые районы остались без электричества, людей пришлось спасать из затопленных домов. Поле стадиона "Эцио Шида" также не располагало к футболу. Впрочем, "Лацио" не привыкать к проблемам. В течение двух последних недель он уже играл со всего 13-14 игроками в составе из-за коронавируса и травм, в двух последних матчах лиги набрал четыре очка, а не ноль, лишь благодаря голам в добавленное время. Выдержал и сегодня. "Кротоне", уже останавливавший "Ювентус", старался, искал первую победу в сезоне. Но не нашёл даже ничью.

Обе команды реально действовали энергично, старались атаковать. Поначалу - с более удобного правого фланга хозяев и левого - гостей. Корреа пробивал издали, Симы чуть не попал в стойку, замыкая "кросс". Возле другой же бровки разве что Кордас дарил мяч Иммобиле (тот не попал). Хотя ближе к середине тайма "Лацио" уже научился играть там. И тогда создал немало опасных навесов и ударов головой. Иммобиле с паса Пароло подрезал идеально, Кордас еле вытащил удар Фареса, а затем защитник выбил с линии ворот. Еле вытащил кипер и удар из центра - Пароло с 14-ти метров.

Второй тайм также начался с более легкого фланга. Бенали не хватило силы удара. Кордас отбил удар Корреа с острого угла. Дождь ослабел, и стало легче играть. "Кротоне" по-прежнему старался, пытался давить. Заставлял Рейну работать. Однако испанец брал удары уверенно, а пас Иммобиле и прорыв Корреа по левому флангу принесли второй гол. Кордас не сумел взять удар с острого угла, хотя был обязан. Затем же ливень вернулся...

В последнее время Иммобиле отчаянно боролся с коронавирусной бюрократией, противоположные результаты его тестов, расследование против клуба из-за этого и упрямство чиновников оставляли его взаперти. Наконец-то он вернулся и сразу же голом и ассистом доказал свою важность. 107-й гол в Серии А за клуб вывел его на второе место в списке бомбардиров "Лацио" в лиге всех времён наравне с Джузеппе Синьори. А команду, пусть и временно - в Топ-5 лиги.