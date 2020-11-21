Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры

36-летний Паццини объявил о своем уходе из футбола в статусе игрока. Об этом он заявил на своей странице в Instagram и посвятил видео своей карьере.

"Я мог бы еще немного прожить те чувства и эмоции, которые мне можешь подарить только ты. Возможно, ребенок во мне хотел бы продолжать это делать, но мужчина говорит, что пришло время попрощаться - еще и потому, что я уже знаю, что буду скучать по всему этому даже через 20, 30, 40 лет. Поэтому - спасибо за все!” - написал футболист в социальной сети.

Паццини почти всю футбольную жизнь провел в Италии, кроме полугодовой аренды в "Леванте" в 2018. Игрок выступал за "Верону", "Фиорентина", "Милан", "Сампдорию", "Интер", "Аталанту". За карьеру нападающий сыграл 568 матчей, забив 191 голов и отдав 27 результативных пасов. Последним клубом игрока была "Верона", за которую он провел 135 игр. Также в активе футболиста четыре гола в 25-ти матчах сборной Италии.