Дубль Роналду решил исход. Ювентус – Кальяри 2:0. Обзор матча

"Ювентус" обыграл "Кальяри" (2:0) в 8-м туре Серии А, временно выйдя на вторую позицию в таблице вслед за "Миланом".

Исход встречи решил дубль Криштиану Роналду в первом тайме. Для португальца это были 60-й и 61-й голы в чемпионате Италии.

Таким образом "Ювентус" продолжил свою беспроигрышную серию в чемпионате – на счету "бьянконери" 4 победы и 4 ничьи в первых 8-ми матчах под руководством Андреа Пирло.