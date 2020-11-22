Новый взлёт гранда или скорое падение выскочки? Куда летит Милан?

Болельщики "Милана" не чувствовали себя так замечательно уже девять лет, впервые за это время горды за команду и могут ходить между другими фанами с высоко поднятой головой. По яркости игры, по забитым мячам "дьяволы" даже опережают того чемпиона Италии-2011. Повторяя достижения золотой эры Арриго Сакки-Фабио Капелло и даже более древние. В Неаполь заслуженный лидер Серии А едет с 19-ю матчами лиги без поражений подряд с 51-им забитым мячом, 27-ю матчами с забитыми подряд. Впрочем, в последнее время проявились трещины. Способен ли он выдержать темп и давление славы?

Атака дронов

"Милан" - безоговорочно худший клуб Италии последних десяти лет по финансовым показателям. К общему убытку в 914 миллионов никто не приближается. В последние три года годовой убыток составлял 100-200 миллионов (последний - 194). Тем не менее, клубу удаётся создавать, строить. Заключать партнёрские соглашения с известным промоутерским агентством Roc Nation, реанимировать аналитический отдел Milan Lab, отличавшийся ещё десять лет тому, привлекать различных партнёров. "Посмотрите на интерес частных фондов. Они ведь не дураки", - доволен Генеральный директор Иван Газидис.

В плане использования аналитических программ "Милан" опережает другие клубы Серии А. Стефано Пиоли увеличил число главных аналитиков в тренерском штабе с двух до четырёх. Причём во время матча трое сидят над полем на компьютерах, анализируют, передают важные данные о себе и о сопернике онлайн четвёртому на скамью запасных, а тот сразу же - главному тренеру. Кроме того, существует приложение в телефоне для игроков, куда заливают нужную информацию и видео. Лукас Билья и Франк Кесси не играли на телефоне во время одного из матчей (тогда был скандал), а изучали информацию в приложении.

Особое внимание аналитики уделяют сопернику. Изучать которого начинают за две недели до матча. Пиоли придаёт очень важное значение действиям соперника, готов подстраиваться под него. Но, конечно, и себя не забывает. Над тренировками летают дроны, информация поставляется тренерскому штабу сразу же. Потому Даниэле Бонера, вынужденно заменяющий заболевших коронавирусом Пиоли и первого ассистента Джакомо Мурелли, заявляет, что не чувствует их отсутствия. При этом также заявляет, что получил карт-бланш и что связываться с Пиоли сегодня будет лишь в перерыве. Важно не переборщить.

Пазл сложился

При всём уважении к дронам, они в футбол не играют. Нужна практика. Где избран как раз наиболее лёгкий и подходящий вариант. Марко Джампаоло нагружал слишком сложными схемами, Дженнаро Гаттузо слишком думал о трёхэтажной обороне и трёхэтажном выходе из неё. Нынешний "Милан", самая молодая команда лиг Топ-5, действует как таковая. Цель - скорость, вертикаль, как можно быстрее и проще доставить мяч вперёд. Даже ценой лишь седьмого места в лиге по процентам точности передач. Через фланги с подключением крайних защитников, треугольники в центре поля. И обязательно пробить по воротам.

Игроки очень любят такую схему. Вратарю Джанлуиджи Доннарумме, играющему ногами не лучшим образом, теперь не нужно рискованно разыгрывать у своих ворот до упора. Левый защитник Тео Эрнандес долгое время в сезоне 2019/20 был лучшим бомбардиром команды. Вингеры Алексис Салемакерс, Рафаэль Леау и Анте Ребич получают свободу движения. Динамичный опорник Беннасер меньше возится с мячом, а значит - вместе с Кесси обеспечивает быстрый проход центра поля. Как и стену при отборе. А плеймейкер Хакан Чалханоглу в схеме 4-2-3-1 расцвёл и повторяет результаты времён Кака и Руи Кошты.

Пазл сложился. Тем более, после того, как фактический спортивный директор клуба Паоло Мальдини оперативно избавился от Сусо, Кшиштофа Пьонтека, Лукаса Пакеты, Андре Силвы - либо медленных, либо эгоистичных и в любом случае передерживающих мяч и мало двигающихся игроков. А вместо них пришли Брахим Диас, Диого Далот, Салемакерс, для которых на первом месте - скорость, вертикаль и дриблинг. Тактика и стратегия ясны.

Кнут, пряник и личный пример

Для молодых скоростных любящих дриблинг нынешних игроков команды стиль идеален. А "дядька", умеющий побороться за любой мяч, придержать любой мяч, сместиться вглубь и помочь, сглаживает проблемы этой схемы. Конечно, без Златана Ибрагимовича она бы не работала. Без него ничего бы не работало. Даже с ним начало лишь через полгода после его прихода. И дело далеко не только в игре. Не в восьми голах в пяти матчах нынешнего сезона, то есть первом месте в лиге. Не в росте этого гиганта, помогающем команде идти первой в лиге по выигранным верховым дуэлям. А в его психологическом влиянии.

Разумеется, такой стиль игры проблематичен. Он ещё не вышколен. Ни в одном из матчей "Милан" не победил легко, не отыграл без претензий. Пиоли отмечает это, заявляет, что на характере весь сезон не вытащить. Хотя и уверен, что в характере и страсти его команда сильнее всех. Но, как бы то ни было, когда на соперника оказывается такое давление, когда "Милан" готов всегда включиться, всегда угрожать - это действует психологически, подавляет, лишает оппонента уверенности в себе. Даже если точности мало. А Ибра обеспечивает горючее для поддержания стиля и характера.

Его пример, его бешеная работа на тренировках, приход на них задолго до начала. Его стиль жизни, питание, ярость при недоработке партнёров по команде и своей собственной, уважение, уверенность в себе и одновременно страх, которые он внушает другим игрокам - всё это заставляет их бороться до конца. Причём пустые трибуны, как объясняют, ему на руку. При них его слышно лучше. Игроки даже не смеют посмотреть ему в глаза, если недорабатывают. А при успехах получают крутые игровые консоли. Классическое соединение кнута с пряником. И, что самое важное - с личным примером.

"Ибрагимович бесконечен. А Пиоли умеет стимулировать команду. Это напоминает мне зарождение "Милана" Арриго Сакки. Тогда мы взяли чемпионат всего через год после череды слабых сезонов", - Франко Барези засматривается высоко.

Опасность большой волны

В последнее время машина "Милана" чуть забуксовала. И ранее было ясно, что слишком короткая скамья запасных не позволит лететь постоянно. Игроки устают. Серия из 24-ёх побед подряд и 13-ти матчей подряд с как минимум двумя забитыми была прервана 0:3 дома от "Лилля". И тогда Златан при замене не жалел нецензурных слов. Матч против "Удинезе", в котором команда уже напоминала чёрные предыдущие годы, ему пришлось вытаскивать в концовке ударом через себя. В матче против "Вероны" он не реализовал свой третий пенальти в сезоне.

В целом в последних трёх матчах лиги пропущены шесть мячей.

Капитан Алессио Романьоли начал сезон поздно из-за травм, после возвращения привозит почти в каждом матче. Эрнандес смертельно устал. Нефутбольные темы также сильно мешают. Очередной раунд переговоров по продлению контракта Доннаруммы грозит стать таким же болезненным, как и предыдущие. Чалханоглу отказывается от нового предложения "Милана", летом может уйти свободным агентом. После начала переговоров он играет плохо. Вскоре может начаться буря и вокруг нового контракта Ибры. В преддверии бешеной серии из девяти матчей за месяц и отсутствия Пиоли и Мурелли всё это очень опасно.

Поэтому сегодняшний выезд в Неаполь, где "дьяволы" не побеждали уже десять лет, приобретает особое значение. Тем более, что в противоположном углу ринга ожидает Гаттузо, жаждущий реванша за увольнение летом 2019-го. Именно здесь начнётся "проверка паспортов", проверка истинной силы клуба и команды. Разумеется, ей не нужно, да она и не пытается всеми силами цепляться за первое место в ноябре. Нужно работать, развиваться, ротировать состав и решать проблемы. Вот только сегодняшний результат, как хороший, так и плохой, может вызвать слишком большие волны.