Италия
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Серия А. Угроза смены тренера полезнее, чем сама смена
Филиппо Индзаги переигрывает Чезаре Пранделли
Флоренция. "Артемио Франки" "Фиорентина" - "Беневенто" 0:1 Гол: Импрота 52 "Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Игор (Лирола 56), Бираги, Амрабат (Валеро 72), Данкан (Пулгар 56), Кастровилли, Куаме (Кутроне 56), Рибери (Сапонара 43), Влахович "Беневенто": Монтипо, Летиция (Маджо 66), Кальдирола, Глик, Барба, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота (А. Тельо 83), Ионицэ, Сау (Р. Инсинье 46), Мончини (Лападула 78) Предупреждения: Лирола 90+1 - Глик 18, Летиция 53, Хетемай 74 Из-за лишь одной победы в шести последних матчах лиги и унылой игры в атаке "Фиорентина" стала первой командой Серии А, сменившей тренера. Назначив вместо Джузеппе Якини хотя и любимца болельщиков, но провального в последние шесть лет Чезаре Пранделли. "Беневенто" могла быть следующей, ведь проиграла пять матчей лиги и Кубка подряд с 17-ю пропущенными. В том числе и 2:4 дома от команды Серии Б и 0:3 там же от новичка Серии А "Специи". Так что к очному матчу обе команды подходили боязливыми и весьма нервными. И многого от них не следовало ожидать. "Беневенто" даже превзошёл ожидания. Первый тайм ничем не отличался от последнего матча Якини. Даже несмотря на смену тактической схемы с 3-5-2 на 4-2-3-1. Кроме владения мячом - ничего. Ни скорости, ни ума, ни угрозы воротам. "Беневенто", хотя и глухо оборонялся, выиграл тайм по ударам со счётом 3:2. А в начале второго вдруг забил после потери Бираги - Импрота с паса Роберто Инсинье пробил низом с 17-ти метров. После чего гости атаковали даже интереснее, прессинговали. И чётко защищались против иногда опасных "кроссов". Удар Инсинье и сложный штрафной Лападулы отбил Драговски, Монтипо отбил удар Влаховича в упор. "Беневенто" отыграл неожиданно сильно в обороне, во втором тайме хорошо играл и в атаке, так что заслужил победу. Он обошёл "Фиорентину" в турнирной таблице. Пранделли ожидает титаническая работа.
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