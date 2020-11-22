  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Угроза смены тренера полезнее, чем сама смена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Угроза смены тренера полезнее, чем сама смена

Италия
(1 голосов)

Филиппо Индзаги переигрывает Чезаре Пранделли

Серия А. Угроза смены тренера полезнее, чем сама смена
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Беневенто" 0:1

Гол: Импрота 52

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Игор (Лирола 56), Бираги, Амрабат (Валеро 72), Данкан (Пулгар 56), Кастровилли, Куаме (Кутроне 56), Рибери (Сапонара 43), Влахович

"Беневенто": Монтипо, Летиция (Маджо 66), Кальдирола, Глик, Барба, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота (А. Тельо 83), Ионицэ, Сау (Р. Инсинье 46), Мончини (Лападула 78)

Предупреждения: Лирола 90+1 - Глик 18, Летиция 53, Хетемай 74

Из-за лишь одной победы в шести последних матчах лиги и унылой игры в атаке "Фиорентина" стала первой командой Серии А, сменившей тренера. Назначив вместо Джузеппе Якини хотя и любимца болельщиков, но провального в последние шесть лет Чезаре Пранделли. "Беневенто" могла быть следующей, ведь проиграла пять матчей лиги и Кубка подряд с 17-ю пропущенными. В том числе и 2:4 дома от команды Серии Б и 0:3 там же от новичка Серии А "Специи". Так что к очному матчу обе команды подходили боязливыми и весьма нервными. И многого от них не следовало ожидать. "Беневенто" даже превзошёл ожидания.

Первый тайм ничем не отличался от последнего матча Якини. Даже несмотря на смену тактической схемы с 3-5-2 на 4-2-3-1. Кроме владения мячом - ничего. Ни скорости, ни ума, ни угрозы воротам. "Беневенто", хотя и глухо оборонялся, выиграл тайм по ударам со счётом 3:2. А в начале второго вдруг забил после потери Бираги - Импрота с паса Роберто Инсинье пробил низом с 17-ти метров. После чего гости атаковали даже интереснее, прессинговали. И чётко защищались против иногда опасных "кроссов". Удар Инсинье и сложный штрафной Лападулы отбил Драговски, Монтипо отбил удар Влаховича в упор.

"Беневенто" отыграл неожиданно сильно в обороне, во втором тайме хорошо играл и в атаке, так что заслужил победу. Он обошёл "Фиорентину" в турнирной таблице. Пранделли ожидает титаническая работа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...