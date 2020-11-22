Селтик хочет выкупить Лаксальта в Милана

Британский "Селтик" хочет получить все права на Диего Лаксальта. Выступления уругвайца удовлетворили тренерский штаб, поэтому его хотят подписать на полноценной основе. Будущее Диего вскоре будет обсужден между клубами.

Левый защитник в последние часы предыдущего трансферного окна перешел в аренду с "Милана" в шотландский клуб. Лаксальт стал основным игроком "Селтика", проведя за клуб семь игр и забив один гол. За "Милан" футболист сыграл в 35-матчах.

Сейчас "Селтик" занимает второе место в чемпионате Шотландии, отставая от первого "Рейнджерса" на девять очков. Однако в "кельтов" еще два матча в запасе.