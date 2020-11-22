Рибери и Бонавентура попали в лазарет Фиорентины

"Фиорентина" встречалась с "Беневенто" в рамках восьмого тура чемпионата Италии. В стартовом составе хозяев должен был появиться Джакомо Бонавентура, но он получил травму на предматчевой разминке. А уже под конец первого тайма "фиалки" потерпели вторую потерю. Франк Рибери почувствовал боль и был вынужден покинуть поле на 44-ой минуте.

У француза травма приводящей мышцы правой ноги. О сроке восстановления не сообщается.

Рибери в этом сезоне отдал два ассисты в шести матчах за "Фиорентину". В Бонавентуры в активе одна голевая передача в семи встречах. После поражения от "Беневенто" "фиалки" заняли 15 место в Серии А.