Серия А. Интер вымучил, Рома легко победила, Сассуоло первый

Mилан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 4:2

Голы: Алексис Санчес 64, Лукаку 67, 84 (пен.), Л. Мартинес 90 - Дзадза 45+2, Ансальди 62 (пен.)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Шкриньяр 65), Раноккия (Де Фрай 74), А. Бастони, Хакими, Гальярдини (Л. Мартинес 65), Видаль, Янг (Перишич 74), Барелла, Р. Лукаку, Алексис Санчес (Наингголан 86)

"Торино": Сиригу, Бремер, Льянко, Нкулу, Синго, Мейте, Ринкон (Эдера 86), Линетти, Ансальди, Верди (Бонаццоли 42), Дзадза (Миллико 90+3)

Предупреждения: Д'Амброзио 35, Бастони 46, Янг 61 - Верди 31, Синго 70

"Интер" продолжает жутко страдать. Он часто играет без желания, без идей. Отрезки просветления сменяются темнотой. К отчётному матчу он подошёл лишь с одной победой в восьми во всех турнирах, лишь с одной в пяти в лиге. При этом Антонио Конте не видит почти никаких проблем, считает, что его команда на правильном пути. В таком состоянии даже аутсайдер "Торино" без главного тренера и лучшего бомбардира был очень опасен. Хотя почему даже? Он уже добавил, остановил "Сассуоло", уступил "Лацио" лишь на 97-ой минуте, затем взял четыре очка в двух турах. И сегодня мог взять ещё.

В первом тайме, кроме дебюта, "Торино" чувствовал себя очень удобно. Да и в дебюте оборонялся чётко. Затем же просто переигрывал соперника, "убивая" либо увеличивая темп по желанию. Дзадза, заменивший Андреа Белотти после предматчевой разминки, пробивал по воротам не реже, чем весь "Интер" (5:5). Он не попал из района угла вратарской, там же Хандановичу пришлось спасать от него и Ансальди. Он и замкнул хлёстким ударом красивую комбинацию через центр с ассистом Мейте пяткой. Таким образом, во втором очном матче в Милане подряд "Торо" выиграл первый тайм со счётом 1:0.

В июле "Интер" вернулся на 3:1. Здесь также начал второй тайм мощно. Начали получаться опасные "кроссы", прорывы Лукаку. Но не удары. А в контратаке Синго получил от Янга ногой в грудь, и через целую минуту, уже во время игры у ворот Сиригу, ВАР проснулся. И лишь после этого проснулись "нерадзурри". Санчес забил в бардаке у ворот, затем прошёл и прострелил во вратарскую на Лукаку. Между этими голами Лукаку издали попал в стойку. А после этих и до 80-ой минуты... не происходило ничего. "Интер" вновь спрятался, "Торино" вновь осмелел. Первый тайм вернулся.

Этот матч миланцы вытащили. ВАР вновь вмешался, заметив удар Нкулу по ноге Хакими. Затем сработала контратака Лукаку с Лаутаро Мартинесом. Конте может вновь говорить о характере команды. Действительно, в нынешнем сезоне во всех турнирах она спасла уже четвёртый матч после 80-ой минуты. Пятый - после 60-ой. Но когда она начнёт играть до 60-ой? Когда перестанет надеяться на то, что ударная концовка компенсирует провальную большую часть матча? И избежит этих провалов?

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Парма" 3:0

Голы: Майораль 28, Мхитарян 32, 41

"Рома": Миранте, Манчини, Кристанте, Ибаньес (Жезус 55), Карсдорп, Верету, Вильяр (Диавара 80), Спинаццола (Б. Перес 80), Педро (Лоренцо Пеллегрини 80), Мхитарян, Майораль (К. Перес 65)

"Парма": Сепе, Осорио (Брунетта 63), Гальоло, Бруну Алвеш, Д. Пеццелла (Якопони 86), Грасси (Бузи 82), Сом, Сиприен, Жервиньо (Карамо 63), Инглезе, Куцка (Куртич 62)

"Рома" чувствовала себя гораздо лучше. Она набрала 13 очков в пяти последних турах, забив 14 мячей. На поле в нынешнем сезоне не проигрывала вовсе. "Парме" проигрывала дома лишь однажды за последние 26 лет. Уже доказала, что может побеждать без Эдина Джеко и Лоренцо Пеллегрини. Сегодня ещё и не было центральных защитников Кумбулла и Смоллинга, а Манчини играл с травмой. Впрочем, когда команда сыгранна и бежит, потери её не пугают. Не напугала и "Парма", остановившая недавно "Интер".

По итогам первого тайма счёт по ударам по воротам был 8:0. Восемь - не слишком большое число, из них реально побеспокоили вратаря лишь четыре. Зато ноль впечатлил. И голы. Верету не переиграл Сепе, зато переиграл Майораль на грани офсайда с паса Спинаццолы. Мхитарян, сделавший хет-трик в предыдущем туре, блестяще пробил слёта издали под перекладину и замкнул прострел Карсдорпа. И дело было сделано.

"Волки" уже третьи. И ниже по итогам тура не опустятся.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Болонья" 1:2

Голы: Торсби 7 - Реджини 44 (автогол), Орсолини 52

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, Йошида, Реджини (Янкто 71), Кандрева, Торсби, Экдаль, Дамсгор, Адриен Сильва (Рамирес 66), Quagliarella

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Данило, Томиясу, Хики, Схутен (Медель 79), Сванберг (Н. Домингес 69), Орсолини (Сансоне 86), Сориано, Барроу (Виньято 86), Паласио

Предупреждения: Торсби 69, Рамирес 71 - Хики 9, Паласио 42

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Бога 42, Берарди 76

"Эллас Верона": Сильвестри, Давидович, Маньяни, Чеккерини (Удоджи 68), Димарко, Барак, Илич (Велозу 68), Тамез, Дзакканьи, Ди Кармине (Сальседо 78), Калинич (Э. Колли 39)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Айхан 64), Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес (Обьянг 80), Берарди, Джуричич (Мулдур 74), Бога (Марлон 80), Распадори (Траоре 73)

Предупреждения: Димарко 45 - Лопес 56, Локателли 60, Марлон 90

"Сассуоло" уже дважды упустил шанс выйти на первое место. Причём неподобающим лидеру образом, не одолев аутсайдеров дома. Против "Торино" пришлось возвращаться с 1:3, против "Удинезе" ничего не создал. А "Верона" на "Бентегоди" - гораздо более серьёзный соперник. Она уступила до того в нынешнем сезоне лишь однажды, играла вничью с "Ювентусом" и "Миланом". А сегодня Димарко, Илич и Велозу попадали в каркас ворот. Тем не менее, именно сегодня Бога нашёл кручёный удар, Берарди - удар с небольшим рикошетом, а их команда - лидерство. Хотя бы до матча "Наполи" - "Милан".