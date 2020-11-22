Лукаку после победы 4:2: Интер еще не стал топом, раз мы попадаем в такие проблемы

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал победу над "Торино" в матче 8-го тура чемпионата Италии. По ходу поединка команда Антонио Конте проигрывала 0:2.

"Мы еще не стали топ-клубом, раз попадаем в такие проблемы, если честно. Мы очень плохо играли. Ни злости, ни желания. Но потом мы проснулись и победили. Было важно взять три очка.

Я хочу помогать партнерам по команде. Не люблю, когда говорят, что я лидер, потому что здесь есть важные игроки, которые уже отдали клубу много лет. Мы должны работать усерднее, потому что не можем занести сегодняшний матч себе в актив", – рассказал Лукаку.