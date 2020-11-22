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Лукаку после победы 4:2: Интер еще не стал топом, раз мы попадаем в такие проблемы

Италия
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Бельгиец подвел итоги победы над "Торино"

Лукаку после победы 4:2: Интер еще не стал топом, раз мы попадаем в такие проблемы
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Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал победу над "Торино" в матче 8-го тура чемпионата Италии. По ходу поединка команда Антонио Конте проигрывала 0:2.

"Мы еще не стали топ-клубом, раз попадаем в такие проблемы, если честно. Мы очень плохо играли. Ни злости, ни желания. Но потом мы проснулись и победили. Было важно взять три очка.

Я хочу помогать партнерам по команде. Не люблю, когда говорят, что я лидер, потому что здесь есть важные игроки, которые уже отдали клубу много лет. Мы должны работать усерднее, потому что не можем занести сегодняшний матч себе в актив", – рассказал Лукаку.

В этом матче бельгийский форвард записал на свой счет дубли из голов и ассистов.

После восьми туров "нерадзурри" имеют в своем активе 15 очков и занимают 6-ю позицию в Серии А.

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В статье: Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан) Торино (Турин)
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Источник:
Sky Sport

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