Маротта о трансфере Эриксена: Не можем удерживать игрока, если он просит об уходе

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе Кристиана Эриксена из стана "нерадзурри".

"Конте сказал об этом исчерпывающе. Мы не можем удерживать игрока, если он просит о трансфере. Мы оценим ситуацию. На данный момент Эриксен доступен, и Конте использует его с уважением к игроку и клубу.

На данный момент запросов по Эриксену не было. Если они будут, мы постараемся подобрать правильное решение", – рассказал Маротта