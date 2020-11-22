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Маротта о трансфере Эриксена: Не можем удерживать игрока, если он просит об уходе
Директор "нерадзурри" высказался насчет возможного ухода датчанина
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе Кристиана Эриксена из стана "нерадзурри".
"Конте сказал об этом исчерпывающе. Мы не можем удерживать игрока, если он просит о трансфере. Мы оценим ситуацию. На данный момент Эриксен доступен, и Конте использует его с уважением к игроку и клубу.
На данный момент запросов по Эриксену не было. Если они будут, мы постараемся подобрать правильное решение", – рассказал Маротта
Ранее, главный тренер миланского клуба
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