Интер - Торино 4:2. Град голов на Джузеппе Меацца. Видеообзор матча

В матче 8-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" обыграл туринский "Торино" со счетом 4:2. "Нерадзурри" ужасно начали поединок и к 62-й минуте пропустити два мяча. Но благодаря блестящей игре форварда Ромелу Лукаку смогли перевернуть игру и вырвать победу - бельгиец записал на свой счет дубли из голов и ассистов.

Mилан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 4:2

Голы: Алексис Санчес 64, Лукаку 67, 84 (пен.), Л. Мартинес 90 - Дзадза 45+2, Ансальди 62 (пен.)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Шкриньяр 65), Раноккия (Де Фрай 74), А. Бастони, Хакими, Гальярдини (Л. Мартинес 65), Видаль, Янг (Перишич 74), Барелла, Р. Лукаку, Алексис Санчес (Наингголан 86)

"Торино": Сиригу, Бремер, Льянко, Нкулу, Синго, Мейте, Ринкон (Эдера 86), Линетти, Ансальди, Верди (Бонаццоли 42), Дзадза (Миллико 90+3)

Предупреждения: Д'Амброзио 35, Бастони 46, Янг 61 - Верди 31, Синго 70