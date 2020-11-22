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Интер - Торино 4:2. Град голов на Джузеппе Меацца. Видеообзор матча
"Нерадзурри" смогли собраться и добыть победу
В матче 8-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" обыграл туринский "Торино" со счетом 4:2. "Нерадзурри" ужасно начали поединок и к 62-й минуте пропустити два мяча. Но благодаря блестящей игре форварда
Mилан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Алексис Санчес 64, Лукаку 67, 84 (пен.), Л. Мартинес 90 - Дзадза 45+2, Ансальди 62 (пен.)
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Шкриньяр 65), Раноккия (Де Фрай 74), А. Бастони, Хакими, Гальярдини (Л. Мартинес 65), Видаль, Янг (Перишич 74), Барелла, Р. Лукаку, Алексис Санчес (Наингголан 86)
"Торино": Сиригу, Бремер, Льянко, Нкулу, Синго, Мейте, Ринкон (Эдера 86), Линетти, Ансальди, Верди (Бонаццоли 42), Дзадза (Миллико 90+3)
Предупреждения: Д'Амброзио 35, Бастони 46, Янг 61 - Верди 31, Синго 70
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