Италия
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Ибра забивает в восьми матчах Серии А подряд. Лучшая серия 39-летнего шведа в карьере
Златан открыл счет в матче против "Наполи"
В матче 8-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде играет против "Наполи".
Счет в поединке открыл форвард "дьяволов" Златан Ибрагимович. Швед на 20-й минуте воспользовался передачей левого защитника Лео Эрнандеса и поразил ворота неаполитанцев.
Ибра забивает в последних восьми матчах итальянского первенства - это лучший показатель 39-летнего Златана в своей карьере.
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Комментарии (7)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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