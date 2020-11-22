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Ибра забивает в восьми матчах Серии А подряд. Лучшая серия 39-летнего шведа в карьере

Италия
(2 голосов)

Златан открыл счет в матче против "Наполи"

Ибра забивает в восьми матчах Серии А подряд. Лучшая серия 39-летнего шведа в карьере
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В матче 8-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде играет против "Наполи".

Счет в поединке открыл форвард "дьяволов" Златан Ибрагимович. Швед на 20-й минуте воспользовался передачей левого защитника Лео Эрнандеса и поразил ворота неаполитанцев.

Ибра забивает в последних восьми матчах итальянского первенства - это лучший показатель 39-летнего Златана в своей карьере.

Ибра забивает в восьми матчах Серии А подряд. Лучшая серия 39-летнего шведа в карьере - изображение 1
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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Наполи (Неаполь) Милан (Италия)
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Комментарии (7)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2020 в 23:58
В таблице бомбардиров Италии на данный момент Ибра на первом месте - 10 голов, КР на втором - 8. В сумме им обоим 74(!) года. Красавцы!!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.11.2020 в 23:52
И этот игрочище разве не заслужил за свою карьеру ЗМ? Пораздавали незаслуженных несколько мячей Месси, который младше Ибрыкадабры на шесть лет, но сейчас Ибре даже в подмётки не годится.
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MES QUE UN CLUB
22.11.2020 в 23:07
Ай да Ибра.
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neutral fan (White Church)
22.11.2020 в 22:56
Фантастика, унікальний гравець! Частина гравців, по віку, йому в сини годиться:)
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+1
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Dimka26 (Чернигов)
22.11.2020 в 22:55
И это в 39 лет.....
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+1
0
Дрюон (Одесса)
22.11.2020 в 22:46
А вы говорите...
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.11.2020 в 22:36
Ібра найкращий! Мілану треба його клонувати)
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