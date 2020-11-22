Серия А. Наполи - Милан 1:3. Златан Всемогущий

Неаполь. "Сан Паоло"

: Мертенс 63 - Ибрагимович 20, 52, Хауге 90+5

": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Руис (Элмас 90), Политано (Петанья 68), Лосано (Зелински 54), Мертенс, Инсинье

": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо 73), Чалханоглу (Крунич 87), Ребич (Хауге 73), Ибрагимович (Коломбо 79)

: Бакайоко 18, Руи 82 - Калабрия 48, Ребич 59, Кесси 76, Кастильехо 78

: Бакайоко 65 (вторая жёлтая)

Лидер лиги по набранным очкам против лидера по потерянным. Лидер против второго по ударам по воротам. Дженнаро Гаттузо против "Милана", против Златана Ибрагимовича, с которым брал Скудетто-2011. Против Даниэле Бонеры (главного из-за коронавируса Стефано Пиоли и Джакомо Мурелли), с которым брал Лигу Чемпионов-2007. Ибра заочно против Криштиану Роналду в борьбе бомбардиров. Матч в Неаполе обещал немало, и сам Ибра в интервью перед стартовым свистком обещал веселье. С другой стороны, обе команды забуксовали в последнее время. Но сегодня постарались.

Первый тайм чётко разделялся на отрезки до гола и после. Вингер Маттео Политано, поставленный в центр вместо травмированного Виктора Осимхена, поначалу просто не понимал, что ему делать. Поэтому "Наполи" атаковал только через фланги, а в центре у "Милана" было преимущество. Результат - 58 процентов владения мячом, 5:0 по ударам по воротам. Ибрагимович забросил на Ребича, пробившего плохо, Чалханоглу проверил Мерета издали, Кьер смазал с линии штрафной. А затем Ибра будто бы небрежным кивком головой почти с линии штрафной замкнул заброс Эрнандеса.

Постепенно Политано не только вошёл в игру, но и стал лучшим на поле. Он появлялся и в центре, и на правом фланге. Результат? 11:2 по ударам по воротам до конца тайма в пользу "Наполи", выход на 63 процента владения мячом по итогам тайма. Ворота Доннаруммы просто штурмовали. Лосано и Политано постоянно обстреливали издали и забрасывали справа. Доннарумма блестяще потащил удар Мертенса. Неясно, как тройной эпизод при угловом не закончился голом. Бакайоко на линии ворот заблокировал Ребич, удар Ди Лоренцо в упор - перекладина, Лосано - Доннарумма.

Второй тайм также начался контролем хозяев, но не таким плотным, не в таком быстром темпе. Быстро прошла контратака Ребича слева. Златану осталось лишь положить мяч с метра и оформить свой четвёртый дубль в сезоне. Правда, тут же Руи также ускорился, Мертенс получил в штрафной, развернулся и забил. Но ускорился и Эрнандес в центре поля, заработав вторую жёлтую карточку для бывшего игрока "Милана" Бакайоко. И далее "Милан" вначале подержал мяч, затем отзащищался. Не без риска. Но без сложных сейвов Доннаруммы. А Хауге протащил мяч в контратаке.

Не факт, что "Наполи" заслужил поражение. Он давил большую часть первого тайма, даже в меньшинстве сумел прижать соперника. В добавленное время Петанья вышел на хорошую ударную позицию и должен был пробивать сильнее. Но в этом и разница между форвардом Петаньей и форвардом Ибрагимовичем. С последним можно и продлить серию матчей в лиге без поражений до 20-ти, и выиграть в Неаполе впервые за десять лет, и у "Наполи" где-либо впервые за шесть. И удержать первое место. Только бы повреждение, из-за которого Златан был заменён, не сорвало его полёт.