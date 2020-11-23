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Стал известен характер повреждения Ибрагимовича и сроки его восстановления

Италия
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Бедро часто подводит футболистов

Стал известен характер повреждения Ибрагимовича и сроки его восстановления
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура Серии А с "Наполи" (3:1). 39-летний шведский форвард травмировал заднюю поверхность бедра – во втором тайме вместо него на поле вышел Лоренцо Коломбо.

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По информации Calciomercato, Златан может пропустить 1-2 недели. Напомним, уже в четверг "россонери" встретятся с "Лиллем" в Лиге Европы, а в воскресенье сыграют с "Фиорентиной" в рамках внутреннего первенства.

Напомним, Ибрагимович оформил дубль в этом поединке и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии с 10 голами (2 с пенальти). Он стал четвертым игроком в истории Серии А, которому удалось забить в шести стартовых встречах кампании.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Goal

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