Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен характер повреждения Ибрагимовича и сроки его восстановления
Бедро часто подводит футболистов
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура Серии А с "Наполи" (3:1). 39-летний шведский форвард травмировал заднюю поверхность бедра – во втором тайме вместо него на поле вышел Лоренцо Коломбо.
По информации Calciomercato, Златан может пропустить 1-2 недели. Напомним, уже в четверг "россонери" встретятся с "Лиллем" в Лиге Европы, а в воскресенье сыграют с "Фиорентиной" в рамках внутреннего первенства.
Напомним, Ибрагимович оформил дубль в этом поединке и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии с 10 голами (2 с пенальти). Он стал четвертым игроком в истории Серии А, которому удалось забить в шести стартовых встречах кампании.
Популярное сейчас
- Мхитарян - ТОП. Видео, как Генрих забил невероятным дальним, а Рома разгромила Парму
- Андрей Шевченко: О техническом поражении Украины и Швейцарии речи не может быть
- Голепад головой. Ливерпуль - Лестер 3:0. Травмы гегемонии не мешают
- СМИ: Милан проявляет интерес к Супряге
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО