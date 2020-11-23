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Все ради Пирло? Роналду готов остаться в Ювентусе до конца своего контракта
Криштиану будет радовать "бьянконери"
Прибытие Андреа Пирло на тренерский мостик "Ювентуса" отразилось на мнении Криштиану Роналду. По информации Football Italia со ссылкой на Tuttosport, португальский форвард "бьянконери" останется в Италии до июня 2022 года.
Как сообщает источник, все дело в том, что Пирло произвел крайне хорошее впечатление на Роналду с самого первого дня своего нахождения в клубе в должности тренера. Лидер "Ювентуса" хочет помочь Андреа выиграть титулы.
Отмечается, что Пирло удалось наладить с Роналду такой же контакт, какой у Криштиану был с Зиданом во время его мадридского этапа карьеры. Напомним, CR7 отличился 8 раз в 5 поединках Серии А.
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