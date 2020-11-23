Все ради Пирло? Роналду готов остаться в Ювентусе до конца своего контракта

Прибытие Андреа Пирло на тренерский мостик "Ювентуса" отразилось на мнении Криштиану Роналду. По информации Football Italia со ссылкой на Tuttosport, португальский форвард "бьянконери" останется в Италии до июня 2022 года.

Как сообщает источник, все дело в том, что Пирло произвел крайне хорошее впечатление на Роналду с самого первого дня своего нахождения в клубе в должности тренера. Лидер "Ювентуса" хочет помочь Андреа выиграть титулы.

Отмечается, что Пирло удалось наладить с Роналду такой же контакт, какой у Криштиану был с Зиданом во время его мадридского этапа карьеры. Напомним, CR7 отличился 8 раз в 5 поединках Серии А.