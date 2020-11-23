Златан побеждает футбол, биологию и физику. Итоги восьмого тура Серии А

Кротоне - Лацио 0:2

Специя - Аталанта 0:0

Ювентус - Кальяри 2:0

Фиорентина - Беневенто 0:1

Рома - Парма 3:0

Сампдория - Болонья 1:2

Интер - Торино 4:2

Эллас Верона - Сассуоло 0:2

Удинезе - Дженоа 1:0

Наполи - Милан 1:3

Восьмой тур Серии А продолжил новую и неприятную "сухую" тенденцию. В десяти матчах на этот раз было забито лишь 24 мяча. И сумасшедший камбек в одном из них ещё и спас от гораздо худшего результата. Почти все фавориты победили с разницей в 2-3 мяча. От команд, расположенных ниже восьмого места, также нет особых новостей. Нет новостей и от Златана Ибрагимовича. Хотя, когда речь о нём, "нет новостей" означает просто продолжение невероятных событий. Ибра вновь победил футбол, биологию и физику.

Только он Златан

Центральный матч тура состоял из двух. В первом, как это ни банально звучит, встречались "Наполи" и "Милан". И "россонери" этот матч отнюдь не выиграли. Даже скорее наоборот. При том, что почти его треть провели в численном большинстве, уступили по ударам по воротам, набрали лишь 37 процентов владения мячом. В первом тайме не пропустили чудом. Кроме сильных первых 20-ти минут с давлением через центр не могут похвастаться ничем. Исмаэль Беннасер резонно заявил: "Мы страдали, не должны были оставлять им столько пространства".

"Наполи" разочарован из-за третьего подряд домашнего поражения во всех турнирах. Он провалил первые 20 минут. Затем не реализовал "убойные" шансы. В том числе и Андреа Петанья, говоривший после матча о недостатке твёрдости у ворот, в добавленное время. Дженнаро Гаттузо и вовсе был разъярён: "Мы создавали наши шансы и их шансы. Нам не хватает ни техники, ни настроя в больших матчах. Мы не думаем как команда, а только жалуемся. Не умеем завершить дело, и это ранит. Я не могу принять игру без ножа в зубах и огня в глазах".

Ну а другой матч проводил Златан. И не только против "Наполи". А против самого себя. Вновь победив свой возраст, свою тяжёлую травму четыре года тому. Против "Милана", который вытащил со дна и продолжает тащить. Против неписаных законов футбола и самой физики. Только его небрежный кивок головой с 13-ти метров катапультирует мяч в ворота. Только он бегает быстрее чем мяч и встречается с ним в молниеносной контратаке в метре от ворот. Только он в истории лиги забил десять мячей в восьми первых турах после 30-го дня рождения.

Только он Златан.

Возвращение грандов

"Ювентус" наконец-то отыграл так как должен. Как играл десятки раз в последние девять лет. Просто запер соперника на его половине поля, пасовал, давил, искал, забрасывал. Пока не нашёл два гола. Даже не создав много. А во втором тайме контратаковал гораздо опаснее, чем соперник атаковал позиционно. И в целом остановил того соперника всего на четырёх ударах по воротам. Что привело к первому "сухому" матчу лиги за два месяца. Жёсткие призывы Андреа Пирло найти страсть, голод, борьбу и добыть результат любой ценой были услышаны.

Сработало всё. Вынужденно рано брошенный в бой Де Лихт поставил "стену" (Tuttosport) в центре обороны, Рабио отбирал, Артур пасовал. Куадрадо обострял. Прессингом, перехватами и доминированием Пирло остался очень доволен. Пусть и в позиционной атаке было создано мало. А Криштиану Роналду забил. Дважды. Разобравшись в окружении троих, а затем замкнув с мяча, который уже, казалось, прошёл мимо. Ему понадобилась лишь одна умная атака с переводом с фланга на фланг, лишь один отскок при угловом. Феномену больше и не нужно.

"Лацио" также создал меньше, чем должен был против аутсайдера. Но его полностью оправдывает потоп в Кротоне, превративший поле стадиона в бассейн. Тренер оппонента Джованни Строппа отметил, что гости быстрее приспособились к такому полю и были более готовы бороться в грязи. Действительно, после минут разведки "орлы" начали опасно навешивать, причём как раз из более залитой дождём части поля. Нашли гол, могли забить ещё, обезопасили оборону, нашли второй гол во втором тайме в контратаке. Всё согласно алгоритму гранда.

"Мы уже привыкли к трудностям", - заявил Симоне Индзаги. Он имеет в виду совсем недавние матчи с 13-14 игроками в составе, решающие голы на 95-97 минутах, скандалы вокруг тестов на коронавирус даже с расследованиями. По сравнению с этим бассейн Кротоне не был таким страшным. Тем более, что Чиро Иммобиле наконец-то вернулся и был очень голоден. "Он был великолепен, он лидер". Именно он подрезал головой навес, выйдя на второе место в списке бомбардиров "Лацио" в Серии А всех времён (107), именно он отправил Корреа в прорыв.

"Роме" также было изначально непросто. Без Джеко, Лоренцо Пеллегрини и центральных защитников Кумбулла и Смоллинга (опорник Кристанте играл в центре), против "Пармы", совсем недавно поразившей "Интер" в гостях контратаками и лишь чудом не победившей его. "Волкам" понадобилось время для того, чтобы завестись. Но и они сделали всё как следует. Оставили соперника без ударов по воротам до перерыва, реализовали свой второй момент в матче. Не рано и не поздно, на 28-ой минуте. А затем и они продемонстрировали всем свою звезду.

Генрих Мхитарян никогда не начинал сезон в лигах Топ-5 с пятью голами в восьми матчах. К которым ещё и добавил четыре ассиста. В предыдущем туре он сделал хет-трик. Ныне же забил блестящим ударом издали слёта, затем ворвался в штрафную и замкнул заброс с фланга в стиле Джеко. Во многом благодаря ему о джекозависимости никто уже даже не заикается, и Эдин может спокойно отбывать карантин. Фонсека абсолютно не удивлён, отмечая вариативность Генриха. В нынешней мобильной и вариативной "Роме" он чувствует себя как рыба в воде.

"Рома" уже с 16-ю очками и 17-ю забитыми в шести последних турах. Если отсечь первый тур - делит первое место. Вне зоны видимости радаров она вдруг стала монстром.



Смена в Топ-7?

"Сассуоло", разумеется, не гранд. Такого умения переиграть гораздо более слабых соперников вполноги ему явно не хватает. Он уже не переиграл дома аутсайдеров "Торино" и "Удинезе". А вот два последних гостевых матча раскрывают его совершенно в ином свете. "Нероверди" страдали и в Неаполе, и в Вероне, "Эллас" четырежды попадал в каркас ворот. Его тренер Иван Юрич не понял, как команда проиграла матч. "Мы прошлись по ним катком". Но именно соперник нашёл два классных удара Бога и Берарди. И выдержал в обороне, в итоге не пропустив.

"Всегда тяжело против "Вероны" и "Аталанты". Всегда приходится адаптироваться. Против них все страдают. Мы должны были играть вертикально и выиграть много единоборств". Да, а ещё менее года назад Роберто Де Дзерби обвинял свою команду в слабом характере, в желании играть лишь на "чистых" мячах. Ещё месяц назад её обвиняли в крайне слабой обороне. Теперь же она выгрызает такие победы как в Неаполе и Вероне. И не пропускает уже в трёх матчах подряд. Потому и вторая.

"Аталанта" уже вообще-то гранд. И в туре, в котором конкуренты побеждают с разницей в 2-3 мяча, должна была включать режим гранда. Проблема в том, что рычаг режима заклинило. Она не переиграла "Специю" ни по жёсткости, ни по скорости, ни по желанию, ни по таланту. Выдавала целые сонные отрезки. Создавать начала лишь в самой концовке. Даже уступила по владению мячом, что уж вовсе невероятно. И такое развитие событий, пятый из шести последних матчей во всех турнирах без побед не удивил. Наоборот - напрашивался.

"Наш сезон не ужасен", "они в отличной форме и оборонялись 90 минут", "мои игроки сделали то, что должны" - между этих слов Джан Пьеро Гасперини читается разочарование, даже отчаяние. Он просто не знает, что делать сейчас. Лишь ожидает, что традиционно слабая осень "Аталанты" сменится традиционно сильной зимой. Ныне же его команду можно описать самым ужасным словом для такого уникального, самобытного тренера - ОБЫКНОВЕННАЯ. Ничем не отличающаяся, не запоминающаяся. Скучная.

Характер без футбола

"Интер" точно гранд. И точно не скучен. Уже пять раз он добывал результат после 60-ой минуты, четырежды из них - после 80-ой. Камбек с 0:2 на 4:2 против "Торино" был наиболее ярким событием тура. Вот только даже уже слова о характере надоели. Когда будет футбол? Аутсайдер "Торино" в первый час игры по большому счёту делал, что хотел, свободно комбинировал, заставлял Хандановича спасать. Его форвард Дзадза в первом тайме не уступил всему "Интеру" по ударам по воротам (5:5). Да и после 2:2 миланцы не добавили, а просто ждали подарка.

В команде хотя бы осознают ситуацию. "Честно говоря, мы ещё не Топ-команда. Так страдать как мы в первый час - плохо. Мы играли без злости, без страсти победить". "Наш настрой был неправильным. Нельзя играть так как в первом тайме". "Мы растеряли огонь и ярость предыдущего сезона. В первом тайме мы просто не играли. Мы должны копать глубже и бороться, с черпачками и пятками мы ничего не достигнем". Ромелу Лукаку, Алессандро Бастони и Антонио Конте установили диагноз. Найдут ли лечение в ближайших матчах против "Реала" и "Сассуоло"?



Остальные

Второй эшелон уже не впервые разочаровывает. "Торино" потерял уже 14 очков с преимуществ в счёте. "Парма", как заявил её тренер Фабио Ливерани, в Риме просто выступала зрителем. "Кальяри" не мог бороться в отборе без Диего Година и Нахитана Нандеса, но в атаке после 14-ти голов в семи матчах должен был сделать намного больше. "Сампдория" после выносов "Лацио" и "Аталанты" покатилась, и Клаудио Раньери говорит о "потере своего пути". А "Фиорентина"? Она и после смены тренера ужасна. По игре - худшая в лиге вместе с "Дженоа".

Потому те, кто шёл ниже, подтянулись. "Беневенто" после пяти поражений в лиге и Кубке подряд с 17-ю пропущенными не пропустил, причём легко. И забил в хорошем втором тайме. "Специя" заслуженно лишь с одним поражением в последних пяти матчах. "Болонья" устроила гостевой камбек и с двумя победами в последних трёх. Синиша Михайлович уверен, что его команда рано или поздно пожнёт то, что сеяла. А "Удинезе", лично вратарь Муссо с суперсейвом в добавленное время и ВАР, возможно, спасли Луку Готти (говорившего о везении) от увольнения.

Лучший игрок тура - Златан Ибрагимович ("Милан"). Победил всех

Прорыв тура - "Интер". Пирров прорыв?

Разочарование тура - "Аталанта". Просто ждёт

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Специя"). Спас в концовке

Лучший тренер тура - Андреа Пирло ("Ювентус"). Нашёл классический "Юве"?