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Защитник Ювентуса Демирал получил травму и рискует пропустить матч с Динамо

Италия
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Матч состоится 2 декабря

Защитник Ювентуса Демирал получил травму и рискует пропустить матч с Динамо
Новина українською

Защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал пропустит около 10 дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере". У футболиста было выявлено повреждение правой подвздошно-поясничной мышцы.

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Таким образом, Демирал пропустит матч с "Ференцварошем" (Венгрия), который состоится 24 ноября, матч 9-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (28 ноября) и рискует пропустить ответный матч с киевским "Динамо" (2 декабря).

В нынешнем сезоне Серии А Демирал принял участие в щести матчах.

"Ювентус", набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Мери Демирал
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