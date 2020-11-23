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Защитник Ювентуса Демирал получил травму и рискует пропустить матч с Динамо
Матч состоится 2 декабря
Защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал пропустит около 10 дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере". У футболиста было выявлено повреждение правой подвздошно-поясничной мышцы.
Таким образом, Демирал пропустит матч с "Ференцварошем" (Венгрия), который состоится 24 ноября, матч 9-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (28 ноября) и рискует пропустить ответный матч с киевским "Динамо" (2 декабря).
В нынешнем сезоне Серии А Демирал принял участие в щести матчах.
"Ювентус", набрав 16 очков в 8 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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