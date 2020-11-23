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Ибрагимович может пропустить около месяца из-за травмы

Италия
(1 голосов)

Швед пройдет медосмотр, после которого будет известен характер травмы

Ибрагимович может пропустить около месяца из-за травмы
Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил травму в матче 8-го тура итальянской Серии А с "Наполи" (3:1).

39-летний футболист забил по голу в первом и втором таймах, а на 79-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Первоначальный осмотр выявил у футболиста проблему с мышцами левого бедра.

Как сообщает Sky Sport Italia, сегодня Златан пройдёт углублённое медобследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановление. По предварительной информации, швед пропустит от трёх до четырёх недель.

Если худшие прогнозы сбудутся, Ибрагимович не поможет "Милану" в матчах с "Фиорентиной", "Сампдорией", "Пармой", "Дженоа" и "Сассуоло" в чемпионате Италии и "Лиллем", "Селтиком" и "Спартой" в Лиге Европы.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.11.2020 в 15:34
Ого... Печально... Есть смутные сомненья, что Милан без Ибры сможет удержать лидерство...
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