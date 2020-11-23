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Пирло: Нужно найти решение, чтобы Роналду, Дибала и Мората могли играть вместе

Италия
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Андреа намерен перестроиться игру команды

Пирло: Нужно найти решение, чтобы Роналду, Дибала и Мората могли играть вместе
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

"Мы должны продолжить свой путь. Необходимо выйти на поле с таким настроем, будто это финал. Нам нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Нам это необходимо, чтобы дать некоторым игрокам отдохнуть в следующих матчах. Мы знаем о сильных сторонах соперника. О первой встрече можно забыть, эта команда демонстрирует хороший футбол.

Дибала готов к матчу. Он чувствует себя хорошо и постоянно тренируется. Он хорошо проявил себя в матче с „Кальяри“. Посмотрим, выйдет ли он в стартовом составе. Дибала, Роналду и Мората, к сожалению, не играли вместе. Сначала мы должны найти баланс, а затем найти решение, чтобы они могли играть вместе", — приводит слова Пирло Football Italia.

Матч "Ювентус" — "Ференцварош" состоится завтра, 24 ноября, в Турине (Италия).

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Альваро Мората Пауло Дибала
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