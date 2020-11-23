"Рад, что все это закончилось". Капитан Ромы вылечился от COVID-19

Капитан римской "Ромы" Эдин Джеко вылечился от коронавируса. Он готов вернуться к тренировочному процессу.

Читайте также Фонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус

Босниец прокомментировал данное события, заявив, что он рад, что все наконец закончилось. Вероятнее всего, он вернется на поле в игре против "Наполи" в следующем туре.

До коронавируса Джеко выходил на поле семь раз и отметился четырьма действиями (3+1).