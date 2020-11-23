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"Рад, что все это закончилось". Капитан Ромы вылечился от COVID-19
Тест - отрицательный
Капитан римской "Ромы" Эдин Джеко вылечился от коронавируса. Он готов вернуться к тренировочному процессу.
Босниец прокомментировал данное события, заявив, что он рад, что все наконец закончилось. Вероятнее всего, он вернется на поле в игре против "Наполи" в следующем туре.
#Roma, #Dzeko guarito dal #Covid: “Contento sia finita, ora sto bene”.— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 23, 2020
L'attaccante a #VillaStuart per l'idoneità sportiva
???? @dariomarchetti7 pic.twitter.com/nMxn8tMCeK
До коронавируса Джеко выходил на поле семь раз и отметился четырьма действиями (3+1).
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