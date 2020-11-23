  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Рад, что все это закончилось". Капитан Ромы вылечился от COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Рад, что все это закончилось". Капитан Ромы вылечился от COVID-19

Италия
(1 голосов)

Тест - отрицательный

"Рад, что все это закончилось". Капитан Ромы вылечился от COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Капитан римской "Ромы" Эдин Джеко вылечился от коронавируса. Он готов вернуться к тренировочному процессу.

Читайте такжеФонсека теряет капитана. Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус

Босниец прокомментировал данное события, заявив, что он рад, что все наконец закончилось. Вероятнее всего, он вернется на поле в игре против "Наполи" в следующем туре.

До коронавируса Джеко выходил на поле семь раз и отметился четырьма действиями (3+1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Рома (Рим) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...