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Кубок Италии. Берлускони и Галлиани уступают своему воспитаннику

Италия
(1 голосов)

СПАЛ идёт дальше

Кубок Италии. Берлускони и Галлиани уступают своему воспитаннику
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Четвёртый раунд

Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ (II) - "Монца" (II) 2:0

Голы: Палоски 62 (пен.), Бриньола 76

Первый матч Четвёртого раунда Кубка Италии был единственным, в котором не участвовали представители Серии А. Более того, "Монца" в предыдущем сезоне ещё играла в Серии С. Правда, подчинённые Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани ставят высокие цели. Но и СПАЛ желает выйти в Высший дивизион. Точнее - вернуться туда, где играл ещё в августе. Опыт феррарцев в итоге сыграл свою роль. Причём первый гол на счету вышедшего на замену Альберто Палоски - воспитанника "Милана", игравшего там 12 лет назад, то есть в лучшие времена Берлускони и Галлиани.

В следующем раунде СПАЛ сыграет с "Сассуоло" в гостях.

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В статье: Адриано Галлиани Сильвио Берлускони Кубок Италии Альберто Палоски Монца (Италия) СПАЛ (Феррара)
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