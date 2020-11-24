Кубок Италии. Берлускони и Галлиани уступают своему воспитаннику

Кубок Италии. Четвёртый раунд

Феррара. "Паоло Мацца"

: Палоски 62 (пен.), Бриньола 76

Первый матч Четвёртого раунда Кубка Италии был единственным, в котором не участвовали представители Серии А. Более того, "Монца" в предыдущем сезоне ещё играла в Серии С. Правда, подчинённые Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани ставят высокие цели. Но и СПАЛ желает выйти в Высший дивизион. Точнее - вернуться туда, где играл ещё в августе. Опыт феррарцев в итоге сыграл свою роль. Причём первый гол на счету вышедшего на замену Альберто Палоски - воспитанника "Милана", игравшего там 12 лет назад, то есть в лучшие времена Берлускони и Галлиани.

В следующем раунде СПАЛ сыграет с "Сассуоло" в гостях.