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"Мне 39, но я хочу взять награду и в 50 лет". Ибрагимович признан игроком года в Швеции в 12-й раз
Златан даже не думает останавливаться
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции. 39-летний футболист выиграл шведский "Золотой мяч" в рекордный 12-й раз. Отметим, что он получал приз в 2005 году, после чего выиграл трофей 10 раз подряд в период с 2007-го по 2016 год.
Награда вручается изданием Afronbladet совместно со Шведской федерацией футбола уже на протяжении 74 лет. Сам Ибрагимович отметил:
"Все возможно, пока ты веришь в это. Двенадцатый игрок – это болельщики. Эта награда двенадцатая для меня, но я посвящаю ее фанатам. Без них на трибунах очень грустно. Конечно, я надеюсь, что все вернется в норму. Я не могу закончить карьеру при пустом стадионе. Мне 39, но я хочу взять награду и в 50".
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