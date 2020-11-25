"Мне 39, но я хочу взять награду и в 50 лет". Ибрагимович признан игроком года в Швеции в 12-й раз

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции. 39-летний футболист выиграл шведский "Золотой мяч" в рекордный 12-й раз. Отметим, что он получал приз в 2005 году, после чего выиграл трофей 10 раз подряд в период с 2007-го по 2016 год.

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Награда вручается изданием Afronbladet совместно со Шведской федерацией футбола уже на протяжении 74 лет. Сам Ибрагимович отметил: