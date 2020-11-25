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Эриксен может вернуться в Англию. Интер готов отпустить игрока за 16 миллионов евро
Игроком интересуется команда из Лондона
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен в зимнее трансферное окно может стать игроком "Арсенала", пишет ESPN.
28-летний датчанин изначально не хотел переходить в состав "канониров" из-за того, что ранее играл за принципиального соперника красно-белых — "Тоттенхэм". Однако после серии переговоров стороны договорились о трансфере в зимнее трансферное окно. "Интер", чтобы разгрузить платежную ведомость, готов отдать футболиста за 16 миллионов евро.
Эриксен выступает за "Интер" с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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