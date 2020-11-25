Кубок Италии. Парма выходит на Лацио

Кубок Италии. Четвёртый раунд

Парма. "Эннио Тардини"

: Брунетта 13, 39 - Корси 38

Менее месяца тому "Парма" чуть не победила "Интер" на "Сан-Сиро". Но, кроме этой ничьей, похвалиться нечем. Шесть очков после восьми туров оставляют её на 17-ом месте в лиге, 0:3 от "Ромы" в воскресенье был особенно болезненным. Атмосфера в клубе очень тяжёлая. Новый владелец Кайл Краузе отрицает возможность отставки Фабио Ливерани, но прямо вмешивается в работу тренера, заявляя, что не хочет больше видеть тактическую схему 3-5-2. В таком состоянии даже середняк Серии Б был опасен. И его удалось пройти не без труда.

Аргентинец Хуан Брунетта открыл счёт на добивании. Он же замкнул заброс с фланга. Правда, такой же за минуту до того замкнул Корси. А во втором тайме голов не было. Непросто.

В следующем раунде "Парма" сыграет в Риме против "Лацио".

Матч "Эмполи" - "Брешия" не состоялся. Гости не явились на него по причине вспышки коронавируса в команде. Судьба матча решится позже. И вряд ли на футбольном поле.