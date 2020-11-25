Домашний стадион Наполи может быть переименован в честь Диего Марадоны

Сегодня скончался Диего Марадона. Он легенда не только всей Аргентины, но и итальянского "Наполи", в котором провел много лет.

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Президент клуба Аурелио де Лаурентис не исключает, что домашний стадион в Неаполе будет назван в честь аргентинского футболиста.

"Завтра (во время матча Лиги Европы) я хочу, чтобы на всем стадионе была фотография Диего. Я могу подтвердить, что у нас есть идея переименовать стадион "Сан-Пауло" в честь Марадоны", - заявил де Лаурентис.

Grazie @ADeLaurentiis a @RMCinfo “Domani voglio trasmettere il volto di Maradona per tutta la partita. Potrebbe essere un'idea chiamarlo San Paolo-Maradona.” — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) November 25, 2020

Марадона долгие годы был лидером "Наполи". Он приводил клуб к двум чемпионствам и победе в кубке УЕФА. Ни до, ни после эры Диего клуб не завоевывал Скудетто.