Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной

Сегодня скончался Диего Марадона. Свои лучшие годы в карьере он провел в "Наполи", с которым дважды становился чемпионом Италии.

Для многих фанатов клуба аргентинец был и останется главной легендой, а потому сегодня они чтят память ушедшего. Многие отправились к дому со знаменитым муралом Марадоны.

Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.



Fans have gathered in Naples to mourn ???? pic.twitter.com/QYk8wxMSJk