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Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной

Италия
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Главный человек в истории клуба

Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной
UA-Футбол
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Сегодня скончался Диего Марадона. Свои лучшие годы в карьере он провел в "Наполи", с которым дважды становился чемпионом Италии.

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Для многих фанатов клуба аргентинец был и останется главной легендой, а потому сегодня они чтят память ушедшего. Многие отправились к дому со знаменитым муралом Марадоны.

Ранее сообщалось, что домашний стадион "Наполи" может быть переименован в честь Марадоны.

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь)
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