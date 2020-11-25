Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неаполь скорбит. Фанаты Наполи прощаются с Диего Марадоной
Главный человек в истории клуба
Сегодня скончался Диего Марадона. Свои лучшие годы в карьере он провел в "Наполи", с которым дважды становился чемпионом Италии.
Для многих фанатов клуба аргентинец был и останется главной легендой, а потому сегодня они чтят память ушедшего. Многие отправились к дому со знаменитым муралом Марадоны.
Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.— B/R Football (@brfootball) November 25, 2020
Fans have gathered in Naples to mourn ???? pic.twitter.com/QYk8wxMSJk
Meanwhile in Naples ????— ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2020
(via @TyCSports)pic.twitter.com/2JjsjfGIa5
Ранее сообщалось, что домашний стадион "Наполи" может быть
Популярное сейчас
- Скончался Диего Марадона
- Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Златан, не останавливайся! Наполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО