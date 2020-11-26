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В память о Марадоне: огни стадиона Наполи горели всю ночь

Италия
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Решение мэра

В память о Марадоне: огни стадиона Наполи горели всю ночь
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Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис объявил день траура из-за смерти Диего Марадоны. Вчера было принято решение о том, что огни стадиона "Сан-Паоло" в городе будут гореть всю ночь, чтобы почтить память великого футболиста – так и было.

Читайте такжеДомашний стадион Наполи может быть переименован в честь Диего Марадоны

Интересно, что руководство "Бока Хуниорс" решило выключить весь свет на своем стадионе, кроме центрального фонаря.

Ранее Де Магистрис предложил переименовать "Сан-Паоло" в честь Диего Армандо.

Напомним, Диего Армандо защищал цвета "Барселоны", "Наполи", "Бока Хуниорс", "Севильи", "Архентинос Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз". Последним местом работы Марадоны был клуб "Химнасия и Эсгрима", также он тренировал клубы ОАЭ и сборную Аргентины.

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь) стадион Сан-Паоло
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