В память о Марадоне: огни стадиона Наполи горели всю ночь

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис объявил день траура из-за смерти Диего Марадоны. Вчера было принято решение о том, что огни стадиона "Сан-Паоло" в городе будут гореть всю ночь, чтобы почтить память великого футболиста – так и было.

The San Paolo lit up in honour of Diego Armando Maradona tonight ???? pic.twitter.com/GGrtdj6V3h

Интересно, что руководство "Бока Хуниорс" решило выключить весь свет на своем стадионе, кроме центрального фонаря.

Boca Juniors turned off all the lights in their stadium apart from one.



The light inside Diego Maradona’s box ⭐️ pic.twitter.com/KGIexjV0WU