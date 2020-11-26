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В память о Марадоне: огни стадиона Наполи горели всю ночь
Решение мэра
Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис объявил день траура из-за смерти Диего Марадоны. Вчера было принято решение о том, что огни стадиона "Сан-Паоло" в городе будут гореть всю ночь, чтобы почтить память великого футболиста – так и было.
The San Paolo lit up in honour of Diego Armando Maradona tonight ???? pic.twitter.com/GGrtdj6V3h— SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) November 25, 2020
Интересно, что руководство "Бока Хуниорс" решило выключить весь свет на своем стадионе, кроме центрального фонаря.
Boca Juniors turned off all the lights in their stadium apart from one.— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020
The light inside Diego Maradona’s box ⭐️ pic.twitter.com/KGIexjV0WU
Ранее Де Магистрис предложил переименовать "Сан-Паоло" в честь Диего Армандо.
Напомним, Диего Армандо защищал цвета "Барселоны", "Наполи", "Бока Хуниорс", "Севильи", "Архентинос Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз". Последним местом работы Марадоны был клуб "Химнасия и Эсгрима", также он тренировал клубы ОАЭ и сборную Аргентины.
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