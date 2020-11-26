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Кубок Италии. Торино на этот раз избежал сумасшествия
Симоне Дзадза вновь забил
Кубок Италии. Четвёртый раунд Турин. "Олимпико Гранде Торино" "Торино" - "Виртус Энтелла" (II) 2:0 Голы: Дзадза 28, Бонаццоли 30 Команды, находящиеся в зонах вылета своих лиг, точно не могут считать начало сезона удачным. "Виртус" ещё и недавно проигрывал дома со счётом 1:5. "Торино" упустил победу над "Лацио" в добавленное время и даже проиграл в итоге, не переиграл дома "Кротоне". А в воскресенье и вовсе вынес "Интер" в первый час игры (2:0), после чего пропустил четырежды и проиграл. Помощник Марко Джампаоло, ушедшего в изоляцию из-за коронавируса, заявил, что команда уже сходит с ума. Хотя бы матч Кубка получился спокойным, и здесь с 0:2 соперник не вернулся. Дебютные полчаса "Виртуса" под руководством нового главного тренера Винченцо Виварини не сложились. Симоне Дзадза, отлично подменявший травмированного Андреа Белотти в Милане и забивший там, забил и здесь. Мурру отлично забросил с левого фланга, а Симоне убежал от двоих защитников и пробил в падении мимо вратаря. Тут же отличился ещё один форвард Бонаццоли. В том эпизоде защитники при забросе на Дзадзу и вовсе заснули, позволив тому обогнать их, обойти вратаря и выложить. Федерико добил со второй попытки. А далее оставалось лишь не пропустить. В 1/8 финала "Торо" сыграет в гостях с "Миланом".
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