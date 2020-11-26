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Видаль получит серьезный штраф за удаление в матче с Реалом
Игрок подвел свою команду
Хавбек "Интера" Артуро Видаль будет серьёзно наказан клубом за удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (0:2), сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Чилийский футболист получит крупный штраф за то, что подвёл команду.
Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане. На 7-й минуте встречи счёт открыл Эден Азар, уверенным ударом с пенальти отправив мяч в угол ворот Самира Хандановича. На 33-й минуте Видаль упал на газон в борьбе с Вараном и Модричем в чужой штрафной. После активных споров с арбитром чилиец получил две жёлтые карточки и покинул поле.
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