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Ювентус в очередной раз попытается договориться с Дибалой о новом контракте
Нападающий отказался продлевать с туринцами контракт
"Бьянконери" в очередной раз попытаются сохранить аргентинца в своих рядах.
"Ювентус" назначил встречу агенту Хорхе Антуну, который представляет интересы форварда Пауло Дибалы, сообщает Football Italia. Стороны встретятся либо в конце декабря, либо в начале января.
Представители "Ювентуса" проведут очередной раунд переговоров с агентом Дибалы о продлении контракта. Предыдущие встречи между сторонами не увенчались успехом.
Туринцы хотят продлить контракт с футболистом, но не могут выполнить его финансовые требования. Действующее соглашение 27-летнего форварда с "бьянконери" рассчитано до июня 2022 года.
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