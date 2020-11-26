Ювентус в очередной раз попытается договориться с Дибалой о новом контракте

"Бьянконери" в очередной раз попытаются сохранить аргентинца в своих рядах.

"Ювентус" назначил встречу агенту Хорхе Антуну, который представляет интересы форварда Пауло Дибалы, сообщает Football Italia. Стороны встретятся либо в конце декабря, либо в начале января.

Представители "Ювентуса" проведут очередной раунд переговоров с агентом Дибалы о продлении контракта. Предыдущие встречи между сторонами не увенчались успехом.

Туринцы хотят продлить контракт с футболистом, но не могут выполнить его финансовые требования. Действующее соглашение 27-летнего форварда с "бьянконери" рассчитано до июня 2022 года.